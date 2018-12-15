أردوغان لـ المشري: تركيا مستعدة لتقديم يد العون وتوحيد الجهود لإنهاء الأزمة في ليبيا

ليبيا – شارك رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين والوفد المرافق له أمس الجمعة في فاعليات المؤتمر الثاني لرابطة “برلمانيون لأجل القدس” المقام بمدينة اسنطبول التركية.

المشري إلتقى ضمن فاعليات المؤتمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لمناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة السياسية الليبية.

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وبدوره أكد الرئيس التركي استعداد بلاده لتقديم يد العون وتوحيد الجهود من أجل إنهاء الأزمة في ليبيا.

يشار إلى أن المؤتمر أقيم تحت عنوان القدس عاصمة فلسطين الأبدية و بحضور ثمان من روساء البرلمانات وأكثر من 600 برلماني من 84 دولة.