أمير قطر يفتتح منتدى الدوحة بحضور عدد كبير من الخبراء الروس

الدوحة – افتتح أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم السبت، منتدى الدوحة 18، تحت عنوان “صنع السياسات في عالم متداخل”، لمناقشة القضايا الدولية والبحث في آليات صنع القرار.

وحضر المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ووزراء خارجية وخبراء عدد من الدول، كما شهد حضور عدد كبير من الخبراء السياسيين الروس.

وقال أمير قطر في كلمته الافتتاحية إن عمليات “القمع والاستبداد وانتهاكات حقوق الإنسان أصبحت تمثل تهديدا للإنسانية”.

ويضم المنتدى مجموعة من الشركاء الاستراتيجيين، كمؤتمر ميونخ للأمن، ومجموعة الأزمات الدولية، والمجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، معهد “راند”، والمركز الدولي لدراسة التطرف والعنف، ومؤسسة “أوبزرفر” للأبحاث، ومركز “ناشونال إنترست”، ومركز تنمية الشرق الأوسط في جامعة كاليفورنيا، ومعهد “راجارتنام” للدراسات الدولية، ومعهد الدوحة، ومنتدى “فالداي” الدولي، ومنظمة التحالف العالمي للأراضي الجافة، ومركز “بروكنغز” الدوحة.

ويناقش المنتدى على مدار يومي 15 و16 ديسمبر السياسات وتداعياتها وآثارها على الشعوب، ضمن 4 محاور رئيسية: الأمن، والسلام والوساطة، والتنمية الاقتصادية، والاتجاهات والتحولات.

المصدر: RT + وكالات