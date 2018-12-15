أهم مباريات اليوم.. في كأس العالم للأندية والدوريات الأوروبية الكبرى

سويسرا – ستجري اليوم مباراتان ضمن الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2018، إضافة إلى العديد من المباريات الهامة، في إطار منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.
كأس العالم للأندية (الدور الثاني):
كاشيما انتلرز (اليابان) – ديبورتيفو جوادالاخارا (المكسيك)
الترجي الرياضي (تونس) – العين (الإمارات)
الدوري الإنجليزي الممتاز:
مانشستر سيتي – إيفرتون
توتنهام هوتسبير – بيرنلي
كريستال بالاس – ليستر سيتي
الدوري الإسباني:
خيتافي – ريال سوسييداد
بلد الوليد – أتلتيكو مدريد
ريال مدريد – رايو فاليكانو
إيبار – فالنسيا
الدوري الإيطالي:
إنتر ميلان – أودينيزي
تورينو – يوفنتوس
الدوري الألماني:
هانوفر – بايرن ميونيخ
هوفنهايم – بوروسيا مونشنغلادباخ
بوروسيا دورتموند – فيردر بريمن
الدوري الفرنسي:
ديجون – باريس سان جيرمان
المصدر: RT