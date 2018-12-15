أهم مباريات اليوم.. في كأس العالم للأندية والدوريات الأوروبية الكبرى

سويسرا – ستجري اليوم مباراتان ضمن الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم 2018، إضافة إلى العديد من المباريات الهامة، في إطار منافسات الدوريات الأوروبية الكبرى.

كأس العالم للأندية (الدور الثاني):

كاشيما انتلرز (اليابان) – ديبورتيفو جوادالاخارا (المكسيك)

الترجي الرياضي (تونس) – العين (الإمارات)

الدوري الإنجليزي الممتاز:

مانشستر سيتي – إيفرتون

توتنهام هوتسبير – بيرنلي

كريستال بالاس – ليستر سيتي

الدوري الإسباني:

خيتافي – ريال سوسييداد

بلد الوليد – أتلتيكو مدريد

ريال مدريد – رايو فاليكانو

إيبار – فالنسيا

الدوري الإيطالي:

إنتر ميلان – أودينيزي

تورينو – يوفنتوس

الدوري الألماني:

هانوفر – بايرن ميونيخ

هوفنهايم – بوروسيا مونشنغلادباخ

بوروسيا دورتموند – فيردر بريمن

الدوري الفرنسي:

ديجون – باريس سان جيرمان

المصدر: RT