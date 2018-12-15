إنفانتينو من الدوحة: الأزمة الخليجية لم تؤثر على تحضيرات قطر لمونديال 2022

الدوحة – اكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، جياني إنفانتينو، إن الأزمة الخليجية لم تؤثر على تحضيرات “مونديال 2022” في قطر، الذي بقي على انطلاقه 4 أعوام.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي عقده إنفانتينو ، على هامش انعقاد قمة “الفيفا” التنفيذية، التي استضافتها الدوحة، خلال اليومين الماضيين.

وأشاد المشاركون في قمة الفيفا، بقطر، بالتحضيرات المميزة لبطولة كأس العالم، سواء من حيث الملاعب أو البنية التحتية.

وقال السويسري إنفانتينو، إنه “لشرف كبير أن أكون في الدوحة مع 66 اتحادا من 4 قارات مختلفة لمناقشة كرة القدم ومستقبلها، حيث تشكل هذه القمة التنفيذية، جزءا من إصلاحاتنا الأساسية”.

ولفت إلى أنه “على ثقة من أن الطقس سيكون رائعا، والأجواء ستكون مثالية في وقت انعقاد مونديال 2022 بالدوحة”.

وقال إنفانتينو، “لا يوجد إطلاقا أي تأثير للحصار على سير التحضيرات والإنجازات فكل شيء على ما يرام، فالملاعب كلها ستكون جاهزة في عام 2020، أي عامين قبل انطلاق البطولة”.

وأضاف “أتمنّى أن ينتهي الحصار، لا أريد الحديث في الأمور السياسية، لكنني مواطنٌ عالمي، آمل أن يتم التوصل إلى اتفاقات. كانت العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك سيئة، لكن في نهاية الأمر تقدّمتا لاستضافة بطولة كأس العالم معاً، وأعتقد أن هذه هي الرسالة التي من الممكن أن توصلها كرة القدم للجميع”.

وقال أيضا “حيث لم أشاهد قط مثل هذا الأمر في أي بطولة سابقة، لا في أوروبا التي تعتبر أكثر تقدما ولا في أي قارة أخرى، وهذا شيء يثلج الصدر وهو متميز لكرة القدم”.

وفيما يتعلق بزيادة أعداد منتخبات مونديال قطر 2022 لكرة القدم، أكد إنفانتينو، أن “القرار سيتم اتخاذه في مارس/آذار 2019، “لأن تصفيات بعض القارات سوف تبدأ في هذا التاريخ”.

وفازت قطر في 2010، باستضافة مونديال 2022، كأول دولة في منطقة الشرق الأوسط.

وستقام مباريات مونديال 2022، في قطر خلال الفترة الممتدة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني حتى 18 ديسمبر/كانون الأول.