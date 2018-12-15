استطلاع: جو بايدن الديمقراطي الأوفر حظا لرئاسة الولايات المتحدة

الولايات المتحدة – يتصدر نائب الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن، قائمة المرشحين المحتملين لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي، بحسب نتائج استطلاع أجرته شركة SSRS مطلع ديسمبر، بطلب من قناة CNN.

وكشفت نتائج الاستطلاع أن بايدن حظي بتأييد 30% من أصل 1015 شخصا شاركوا فيه. ويليه السيناتور عن ولاية فيرمونت، بيرني ساندرز، مع 14% من الأصوات. ودخل عضو الكونغرس عن ولاية تكساس، بيتو أو رورك، وللمرة الأولى، “ترويكا” المرشحين المتصدرين، مع 9% من الأصوات.

كما شملت قائمة المرشحين عن الحزب الديمقراطي أيضا كلا من السيناتور عن ولاية نيوجيرسي، كوري بوكر (5%)، ووزير الخارجية الأسبق والمرشح للرئاسة، جون كيري (4%)، والسيناتورة عن ولاية ماساتشوستس، أليزابيث وورن (3)، وعمدة نيويورك السابق، مايكل بلومبرغ (3%)، والسيناتورة عن ولاية مينيسوتا، إيمي كلوبوتشار (3%)، إضافة إلى مرشحين آخرين تلقوا تأييد 1% فقط من الأصوات.

وتوقع معظم المشاركين (51%) أن الرئيس الحالي، دونالد ترامب، لن تتم إعادة انتخابه في العام 2020، مقابل 43% تنبأوا بفوزه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقبل عامين من انتخابات 2016، أصاب استطلاع CNN في التنبؤ بأن يكون الجمهوري دونالد ترامب والديمقراطية هيلاري كلينتون المتنافسين المحتملين على المنصب الأعلى في البلاد.

المصدر: نوفوستي