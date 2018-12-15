الأهلي المصري يفوز بثنائية في بداية مشواره بدوري أبطال إفريقيا

مصر – استهل الأهلي المصري مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم أمس، بالفوز (2-0) على ضيفه أبا غيفار الإثيوبي في الدور الأول من المسابقة.

وسجل ثنائية الفريق المصري، ناصر ماهر ومروان محسن في الدقيقتين (8 و38) على الترتيب.

ويلتقي الفريقان إيابا يوم الجمعة المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وفي مباراة أخرى ضمن منافسات الدور ذاته، دك النصر الليبي شباك ضيفه حوريا كوناكري الغيني بثلاثية نظيفة.

وتناوب على تسجيل ثلاثية الفريق الليبي كل من معتز المهدي (هدفين)، في الدقيقتين (26 و85)، وخالد مجدي المريمي (د.65).

تجدر الإشارة إلى أن الترجي التونسي هو حامل لقب النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، وتوج بكأس البطولة عقب فوزه على نادي الأهلي المصري في المباراة النهائية (4-3).

المصدر: وكالات