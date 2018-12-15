البنيان المرصوص تستنفر بعد تحرك الجيش لجنوب سرت

ليبيا – أكد مصدر عسكري وصول وحدات كتيبة طارق بن زياد التابعة للقيادة العامة يوم أمس الجمعة وصباح اليوم السبت إلى منطقة أبو نجيم جنوب غرب سرت .

المصدر الذي رفض الكشف عن إسمه أكد لصحيفة المرصد بأن مهمة القوة هي حماية منطقة الهلال النفطي ومتابعة تحركات من وصفهم بـ”بقايا” سرايا الدفاع عن بنغازي.

ومن جانبها أعلنت قوة حماية سرت التابعة لعملية البنيان المرصوص عن رفعها لدرجة الاستعداد القصوى ، مبينةً بأنها رصدت تحركات جنوب المدينة دون أن تحدد تبعية تلك التحركات.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وكشفت القوة بحسب مكتبها الاعلامي عن تسييرها دوريات ثابتة ومتحركة جنوب المدينة ، مطمئنةً الجميع بأن الأوضاع داخل المدينة وخارجها وضواحيها تحت السيطرة .