السراج : برنامج توطين العلاج سيغطي احتياجات المواطنيين بمختلف مناطق ليبيا

ليبيا – رعى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج حفل تكريم ” 45 ” من الكوادر الطبية والطبية مساعدة بمستشفى القلب بتاجوراء بعد اجتيازهم بنجاح فترة التدريب التخصصي من قبل فريق أمريكي ضمن برنامج توطين العلاج في ليبيا الذي اعتمدته حكومة الوفاق.

اللجنة الطبية لطب وجراحة القلب للأطفال أقامت بحسب مكتب السراج الاعلامي صباح اليوم احتفالية التكريم ، حضرها كل من عميد بلدية تاجوراء وعدد من أعضاء مجلس النواب وأعيان وحكماء تاجوراء، ووكيل وزارة الصحة، ومدير عام الخدمات الطبية، ومدير عام المركز الوطني للقلب، ورئيس لجنة جراحة طب الاطفال المفوض العام لبرنامج توطين العلاج كما حضر الاحتفالية الفريق الطبي الأمريكي المتخصص في عمليات زراعة الاعضاء برئاسة بروفسور تيمبرويت.

وأشار السراج في كلمته بالمناسبة إلى أن برنامج التدريب الذي استفاد منه 45 كادراً حتى الأن، هو جزء من الإتفاقية التي تشمل إجراء عمليات جراحة قلب معقدة للاطفال، ولقد تم بحمد الله إجراء 175 عملية في هذه المرحلة، كما أجرى فريق المؤسسة الامريكية 20 حالة قسطرة.

وطمئن السراج في كلمته أهالي الأطفال المرضى ممن لم يجروا عمليات بعد بأن الفريق الطبي الامريكي سيستمر في التدريب وإجراء العمليات لستة أشهر أخرى.

وأوضح في كلمته بأن انجاز اليوم يأتي في إطار ما أعتمده من برنامج شامل لتوطين العلاج في ليبيا بصيغ مختلفة، من خلال اتفاقيات شراكة مع الدول الصديقة، وعبر علاقات تنسيق وتعاون بين المؤسسات الطبية الوطنية والمراكز الطبية العالمية المتخصصة مؤكداً أن البرنامج سيغطي احتياجات المواطنيين بمختلف مناطق ليبيا.

وأضاف ، إن الرعاية الصحية هي الاستثمار الأهم في خطة التنمية لارتباطها بصحة وحياة الإنسان الذي يعد الثروة الحقيقية للمجتمع، مؤكداً على أنهم يسعون بكل الجهد ومن خلال العمل الجماعي وبما يتوفر لديهم من امكانيات لتوفر احتياجات العلاج لكافة الليبيين اينما وجدوا.

و أعطى السراج لمحة عن ما تحقق في القطاع على مدى السنوات الثلاث الماضية وبرامج التطويرالمتواصلة لضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية، مؤكداً على الشراكة بين القطاعين العام والخاص في هذا الخصوص.

وفي ختام زيارته تجول السراج داخل المركز، وتفقد القسم الذي يضم الأطفال الذين اجروا عمليات حيث إطمئن على أحوالهم الصحية، واطلع على التجهيزات المتوفرة وناقش مع الجهاز الطبي والفني سير العمل واحتياجات المركز.