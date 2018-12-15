السراج يتعهد بزيادة مرتبات المتقاعدين ابتداءً من العام القادم

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم السبت رئيس جمعية رابطة المتقاعدين بحضور مستشاره المالي ومدير إدارة الميزانية بوزارة المالية.

وتناول الاجتماع الذي عقد بمقر المجلس بطرابلس بحسب مكتب السراج الاعلامي مطالب وحقوق المتقاعدين.

ووجه رئيس الرئاسي بتسوية المشاكل السابقة لتولي حكومة الوفاق مسؤولياتها حسب القانون والقرارات الصادرة بالخصوص وتكليف مراقب مالي بصرف المستحقات العالقة اعتباراً من الأول من يناير 2019 .

كما أصدر تعليماته بمراجعة مرتبات المتقاعدين اسوة بالعاملين ومعاشات الضمان، على أن يتم زيادة كافة رواتب المتقاعدين وأن تدرج القيمة في الترتيبات المالية لعام 2019 ، على أن تنجز الإجراءات اللازمة من إعداد قوائم بالأعداد وكل ما يلزم لتنفيذ هذه التعليمات.