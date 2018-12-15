الصغير: حراك غضب فزان حقق ما عجز عنه المسؤولون في المنطقة الجنوبية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب الهادي الصغير على أن حراك غضب فزان هو حراك سلمي إنطلق من مناطق الجنوب المختلفة، مشيراً إلى أن أي شخص يتهم شباب غضب فزان بأنهم مسخرين من جهات داخلية أو خارجية أو مؤدلجين فهو لا يعلم من هم هؤلاء الشباب.

الصغير كشف خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” وتابعته صحيفة المرصد عن تواصلهم مع الحراك منذ ما يقارب الـ 15 يوم لمحاولة عقد لقاء معهم في فزان لكنهم رفضوا مقابلته كنائب عن المنطقة الجنوبية، مثمناً موقفهم لأنهم عندما شعروا أن مسؤوليهم لم يصلوا إلى ما يبتغون إليه رفضوا لقاء أي وزير أو نائب من الجنوب.

ويرى أن ما عجز عنه المسؤولون عن المنطقة الجنوبية حققه حراك غضب فزان بتحركهم إياً كان وبالرغم من الغموض الذي شابه، مضيفاً”أن صنع الله عندما تحدث لم يتحدث عن مطالب أهالي فزان كاملة بل أخذ جزئية مرتبات من كانوا يحرسون حقل الشرارة بالتالي سلط الضوء على المرتبات و لم يتطرق لحقوق الشباب 90% من أهل فزان هو مع حراك غضب فزان و أنا كنائب في البرلمان مع هذا الحراك على الرغم من رفضهم مقابلتي لأن مطالبهم هي مطالب الجنوب”.

وأرجع رفضهم عقد لقاء معه إلى أنهم يرون المسؤولين مقصرين في توفير الحقوق لأهل فزان بالتالي هم تنادوا و قاموا بالحراك ومن الجدير بالذكر أن هناك حراك سبق حراك غضب فزان كان تحت مسمى “كفى صمتاً” الذي تحرك سلمياً لطرابلس و البيضاء و قابلوا الحكومتين المؤقتة والوفاق لكن لم يحصلوا على شيء من مطالبهم.

كما تابع حديثه قائلاً:”نحن لم نشعر أننا قصرنا لكن اهلنا في الجنوب هم من يلامسون ذلك فنحن نرى انه ما علينا كاعضاء مجلس نواب تشريعي و مراقبة و متابعة الحكومات و تنفيذ ما يكون في مناطق فزان و بالفعل تابعنا الكثير من القطاعات بالتالي هم لم يطالبوا بأشياء خاصة وهناك من اتهمهم بذلك لكنهم على العكس طالبوا بدعم القطاع الصحي و تشغيل محطة اوباري و المطارات في فزان و توفير السيولة و فرص عمل في الوطنية للنفط و إعادة أعمار المناطق المنكوبة”.

ونوّه إلى ضرورة إحترام مطالبهم ووتقديرها و الإستماع لها لمعرفة ما يمكن أن توفره الدولة خلال شهر أو 6 أشهر، مطالباً رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بتكليف أحد من وزرائه بزيارة حقل الشرارة و مقابلة حراك غضب فزان للنظر في مطالبهم.

وعلق على ما وجهه عضو رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق من إتهامات للحراك واصفاً إياهم بأنهم يقومون بخيانة وطنية ، معتبراً ان من يصفهم بالخيانة عليه أن يعبر بكلمات أفضل و ينتقي كلماته و إن أراد تعلم القيم و الأخلاق و الشجاعة عليه الذهاب لفزان فأهل فزان لا يخونون الوطن.

الصغير إعتقد أن التعبير خان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله حين صرح أن هناك ميليشيا تقوم الآن بإقفال الحقول النفطية وبأنه عمل ميلشياوي، معتبراً أن الميليشيا هي التي تحرس حقل الشرارة منذ عام 2011 للآن.

وإستطرد حديثه متسائلاً:” لماذا لم يخرج من قبل ويصرح بأنها ميلشيا وإجرامية و لماذا عندما بدأوا يطالبون بحقوقهم يقال أنهم مجرمون هؤلاء الشباب و لا يمكن أن نطلق عليهم مجرمون إطلاقاُ بل يبحثون عن مطالبهم و علينا توفيرها لهم”.