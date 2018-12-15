العراق يرحب باتفاق أطراف “النزاع” في اليمن على وقف إطلاق النار

العراق يرحب باتفاق أطراف “النزاع” في اليمن على وقف إطلاق النار

العراق – رحبت الحكومة العراقية، بقرار اتفاق أطراف النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة.

وقال بيان للخارجية العراقية “إننا نرحب باتفاق أطراف النزاع في اليمن على وقف إطلاق النار في مدينة الحديدة”.

وأضافت أنها خطوة مهمة نحو إنهاء هذا الوضع المتأزم الذي يعاني منه الشعب اليمني.

وعبرت الخارجية عن “أملها في توصل أطراف الأزمة اليمنية إلى مزيد من التفاهمات بشأن القضايا العالقة تمهيدا لحل شامل”.

وأشاد البيان “بالدور الفعال الذي لعبه المبعوث الأممي مارتن غريفيث في تقريب وجهات النظر وإنجاح هذه الجولة من المفاوضات”.

المصدر: RT