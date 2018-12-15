الكتيبة 30 : إتهامات صنع الله لنا بشأن حقل الشرارة غير مقبولة

ليبيا – نفى الناطق بأسم الكتيبة 30 التى تؤمن حقل الشرارة الرائد صالح محمد ما جاء على لسان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بأن القوة التي تقوم بحماية الحقل مليشيا ، مضيفاً بأنهم يحملون أرقام عسكرية ، مبيناً بأن صنع الله قد التزم في السابق بدفع مرتباتهم قبل أن يتهرب .

محمد أضاف في تصريح لقناة ليبيا الحدث تابعته المرصد، بأن شباب حراك فزان كانوا قد تظاهروا ثلاث مرات في السابق أمام الحقل وبأن الكتيبة قامت بمراسلة الجهة التي يتبعونها بخصوص مطالبهم ، لكن لم يستجب أحد لهم ، مؤكداً على دخول أعضاء الحراك للحقل يشكل سلمي وأنهم لا يزالون متواجدين به.

وتابع بأن ما يحدث في حقل الشرارة هو وجود مواطنين من الأهالي دخلوا بشكل سلمي ولهم مطالب مشروعة والدولة لم ترسل لهم من يحاورهم ، مبيناً بأنهم كقوة حماية لن يتدخلوا لتفريقهم بقوة السلاح ، وبأن تهديدات صنع الله لهم واتهامهم غير مقبول .