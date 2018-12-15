المركزي الروسي يرفع سعر الفائدة الأساسي

روسيا – قرر مجلس مدراء البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الأساسي بنسبة 0.25 بالمئة، إلى 7.75 بالمئة.

وجاء في بيان للبنك المركزي أن هذا القرار “يتسم بطابع استباقي ويهدف إلى الحد من مخاطر التضخم التي لا تزال عند مستوى مرتفع، وخاصة على المدى القصير”.

ويشير الخبراء إلى أن هذا القرار يعود في سببه إلى تقلبات أسعار النفط وخطر انخفاض سعر صرف الروبل في 2019 بعد قرار البنك المركزي استئناف شراء العملة الأجنبية لوزارة المالية. كما أشار الخبراء إلى عامل العقوبات وتعزز سعر صرف الدولار.

وكان البنك المركزي الروسي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين هذا العام، في فبراير ومارس، بنسبة 0.25 بالمئة كل مرة. وفي سبتمبر الماضي رفع سعر الفائدة بنسبة 0.25 بالمئة لأول مرة منذ عام 2014 على خلفية تنامي مخاطر التضخم وانخفاض سعر صرف الروبل الروسي.

وبعد قرار المركزي الروسي اليوم الجمعة، تراجع نمو سعر صرف الدولار، حيث ازداد سعر الدولار أمام الروبل بمقدار 11 كوبيكا (بدلا من 23 – 25 كوبيكا في وقت سابق)، وبلغ 66.35 روبل مقابل الدولار الواحد.

كما تعزز انخفاض سعر صرف اليورو، حيث بلغ قدر انخفاضه 27 كوبيكا عند إغلاق البورصة المالية. ووصل سعر صرف اليورو إلى 74.96 روبل مقابل اليورو.

المصدر: نوفوستي