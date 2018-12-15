المستشار صالح يناقش مع عضو بمجلس الاتحاد الروسي ملف إعادة الاعمار في ليبيا

ليبيا – التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعضو مجلس النواب سالم قنان أمس الجمعة بعضو مجلس الاتحاد الروسي السيناتور ايغور ماروزف.

المستشار صالح وماروزف بحثا بحسب الموقع الرسمي التابع للمجلس العلاقات الثنائية بين البلدين والملف السياسي لاسيما الاوضاع في ليبيا ومنطقة الشرق الأوسط بالإضافة الى الملف الإقتصادي خاصة إعادة الاعمار في ليبيا.

وفي ختام اللقاء قام السيناتور بمجلس الاتحاد الروسي بتقديم درع لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تقديراً وتكريماً له مثمناً زيارته للعاصمة الروسية موسكو.