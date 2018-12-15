اليونان تعترض شحنة مخدرات بقيمة 100 مليون يورو كانت في طريقها إلى بنغازي

ليبيا – قال خفر السواحل اليوناني بأن السلطات اليونانية أحبطت عملية تهريب كمية من المخدرات بقيمة 100 مليون يورو بعد اعتراض سفينة سورية تتجه للرسو في أحد موانئ ليبيا .

وقال أحد المسؤولين اليونانيين بحسب وكالة رويترز إن خفر السواحل صادر عبوات مخدرات كانت مخبأة تحت قاع حاوية في سفينة الشحن” نوكا” التي تحمل العلم السوري ، مبيناً بأنه تمت مصادرة ستة أطنان من الحشيش و3 ملايين حبة من “كبتاجون” فائقة القوة ، مخبأة على متن السفينة .

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وكشف المسؤول بأن السفينة كانت تتجه إلى مدينة بنغازي قادمة من ميناء اللاذقية السوري قبل اعتراضها واعتقال طاقمها المكون من 11 فردا ، مبيناً بأن عملية ايقاف السفينة تمت قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لجزيرة كريت في الـ 5 من ديسمبر الحالي.