بالصور | وصول جثمان العميد السموعي إلى مطار معتيقة

ليبيا – أعلنت مديرية أمن طرابلس عن وصول جثمان مدير المديرية السابق العميد صلاح السموعي أمس الجمعة إلى مطار معتيقة حيث كان في إستقباله عدد من زملائه.

مديرية أمن طرابلس وبحسب المكتب الإعلامي التابع لها دعت الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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يشار إلى أن الناطق باسم كتيبة ثوار طرابلس عبدالرحمن المزوغي كشف يوم الأربعاء الماضي عن وفاة العميد السموعي في إيطاليا متأثراً باصابته المدة الماضية باطلاق نار في محاولة سرقة سيارته وعقب هذا الإعلان نعت عدة جهات وفاة العميد السموعي كقوة الردع الخاصة و رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق.