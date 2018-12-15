بجهود تركية.. لاجئون عراقيون في سوريا يعودون لمنازلهم

تركيا – بجهود دبلوماسية تركية، توجه 400 لاجئ عراقي في سوريا إلى منازلهم، بعد اضطرارهم للهروب من بطش تنظيم “داعش” الإرهابي في بلادهم.

وبحسب مراسل الأناضول، أدارت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية (IHH)، عملية الإعادة، بالتواصل مع وزارة الخارجية التركية التي نسقت بدورها مع نظيرتها العراقية.

وأشار مراسل الأناضول، إلى أنّ اللاجئين العراقيين الـ400 في سوريا، هربوا من إرهاب “داعش”، بعد سيطرته على مدنهم في الرمادي (غرب) والفلوجة والموصل وكركوك وتلعفر (شمال).

وأكد قدو محمد نوري، المسؤول في وزارة الهجرة العراقية، أن الحكومة عازمة على الوقوف بجانب مواطنيها.

وقدم نوري، شكره للجهود التي تبذلها تركيا في مساعدة اللاجئين العراقيين.

من جهته، أشار مدير الدبلوماسية الإنسانية في هيئة الإغاثة التركية، عبد الله ألطاي، إلى المعاناة الكبيرة والمحن التي مر بها اللاجئون العراقيون في سوريا، قائلا إنّ “هؤلاء الأطفال اللاجئين في سوريا سيجدون ظروفا أفضل في العراق”.

وأعرب اللاجئ العراقي محمد جاسم، عن سعادته بسبب عودته قريبا إلى بلاده، قائلا: “طوال فترة بقائنا في سوريا لم نفقد أمل العودة إلى بلدنا”.

تجدر الإشارة إلى أنّ 7 آلاف لاجئ عراقي في سوريا عادو إلى بلدانهم، بجهود وزارة الخارجية التركية ونظيرتها العراقية، وجهود الدبلوماسية الإنسانية لهيئة الإغاثة التركية، وتتواصل الجهود من أجل عودة 6 آلاف لاجئ عراقي مازالوا في سوريا.