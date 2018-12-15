بعد مطالبة نائب بتطيير رأسه – فنان شهير في دفاع شرس عن راغب علامة…هذا ما حرّضه على فعله

بعد مطالبة نائب بتطيير رأسه – فنان شهير في دفاع شرس عن راغب علامة…هذا ما حرّضه على فعله

لبنان – بعد تعليق النائب في البرلمان اللبناني حكمت ديب على أغنية الفنان راغب علامة “طار البلد” بالقول “لازم يطير راسو”، انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي حملة لدعم راغب علامة، شملت عدداً من الفنانين وأبرزهم عاصي الحلاني الذي نشر عبر حسابه على “تويتر” تغريدة وجه من خلالها رسالة إليه.

وكتب عاصي: “عندما تقرر الوقوف ضد الظلم توقع أنك سوف تُشتم ثم تُخَون ثم تُكَفر، لكن إياك أن تسكت عن الظلم من أجل أن يقال عنك رجل سلام”.

وعلى الإثر ردّ رد علامة:”وممكن كمان يا صديقي يخترعوا قصص عليك. أعلى ما بخيلهن يركبوه. سندافع عن قول الحقيقة وعن حرية الناس بأجسادنا كما دافعنا عنهم بأصواتنا، بأغانينا وأحاسيسنا”.

وكان الفنان ردّ على النائب من خلال تغريدة جاء فيها: “ما قاله هذا النائب يمثل أخلاقه. ثم أنني أعلم أن فخامة الرئيس لا يقبل أن يكون عنده نواب يطلبون قطع رأسي لأنني غنيت وجع الناس وجرح الوطن خوفاً على وطني. لكن كلام أهل الحق جرح أهل الباطل”.

وأضاف: “هيدا بلدي قبل ما يكون بلدك. أنا كل الشعب اللبناني رسخني فنان على قلوبهم وبيبقى اسمي مرفوع مئات السنين.بينما انت بإشارة من أصبع الصغير لرئيس تيارك بتصير بخبر كان. وبنصحك تقدم طلب عند داعش للانتساب. يا عيب الشوم على هيك نواب ما بيستحوا”.