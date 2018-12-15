بليحق: مجلس النواب والشعب الليبي يعولون على دور روسيا في إنهاء الأزمة الليبية

ليبيا – قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بلحيق أمس الجمعة إن أعضاء مجلس النواب أكدوا خلال الاجتماع مع أعضاء لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي على عمق العلاقة بين البلدين وتعويل مجلس النواب والشعب الليبي على دور روسيا في إنهاء الأزمة الحالية في ليبيا.

بلحيق كشف في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية تابعته صحيفة المرصد عن مطالبة النواب بأن يكون الموقف الروسي أكثر تفاعلاً مع الأزمة الليبية، وأن يتم توطيد العلاقات بين البلدين في كافة المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتأكيد على دعم السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب ودعم المؤسسة العسكرية في مكافحة الإرهاب .

وأكد عضو لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما الروسي راسول بوتاشيف على عمق العلاقات التاريخية بين البلدين والشعبين منذ الاتحاد السوفييتي وبأنها علاقة إخوة وصداقة مؤكدا على سياسة بلاده المبنية على احترام الشركاء الخارجيين وعدم فرض سياسة روسيا على أحد.

وأضاف بوتاشيفإن بلاده تعي الدور الهام الذي يقوم به مجلس النواب الذي يمثل كافة أطياف الليبيين. مشيراً إلى أن روسيا عادت اليوم بشكل أكبر إلى الشرق الأوسط.

يشار إلى أن أعضاء مجلس النواب عائشة الطبلقي والنائب بدر النحيب والنائب حمد البنداق إجتمعوا مع راسول بوتاشيف عضو لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما ومسؤول العلاقات مع الدول العربية باللجنة وتناول الاجتماع العلاقات الثنائية بين البلدين وبين مجلس النواب الليبي ومجلس الدوما الروسي.