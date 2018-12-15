تعلّمي كيف تمتنعين عن الأكل مساءً

انجلترا – قد تتكدس الكيلوغرامات الزائدة لا بسبب ما نتناوله في النهار، بل ما قد تتناوله ليلاً. وكثر يقعون في هذه المشكلة فيمتنعون عن الأكل خلال ساعات طويلة لكنهم يهرعون إلى الأكل العشوائي مساء نتيجة التوتر والحرمان والضغوط الزائدة خلال النهار، كما أن القابلية علىالأكل قد تزيد في المساء مما يؤدي غلى زيادة الوزن التدريجي من دون قدرة على السيطرة .

ولتتجنبي الوقوقع في هذا الخطأ إليك الحلول:

-أحسني اختيار النوعية وتناولي عشاء خفيفاً: من الضروري ان تكون نوعية الطعام التي تتناولينها مساء هي الفضلى إضافة إلى ان تكون من الأطعمة الخفيفة. في المقابل، من الضروري تناول وجبة العشاء لأنها أساسية لتجنب الإحسان بالحرمان بعد فترة. ويبقى العشاء الخفيف أفضل من الامتناع عن تناوله.

-استمعي إلى حاجات جسمك: قد تشعرين بالجوع في فترة المساء. في حال الامتناع عن الأكل عندها قد تفرطين في الاكل في اليوم التالي كما انه لا يمكن أن تبالغي في الاكل مساء. من المهم أن تتناولي وجبة صغيرة خفيفة قليلة الوحدات الحرارية لتلبي حاجات جسمك إذا كنت فعلاً جائعة.

-تأكدي ما غذا كان العطش هو السبب: غالباً ما نخطئ التقديير فنمزج ما بين الشعور بالعطش والشعور بالجوع. في الواقع تأكدي في المساء ما إذا كنت فعلاً جائعاً واشربي الماء وانتظري قليلاً. فإذا استمر الشعور بالجوع يمكن أن تتتناولي وجبة خفيفة عندها.