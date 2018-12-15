تغريم ميلان 12 مليون يورو وتهديده بالإيقاف عن المشاركة في المسابقات الأوروبية

سويسرا – فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، غرامة مالية قيمتها 12 مليون يورو، على فريق ميلان الإيطالي، لمخالفته قواعد اللعب المالي النظيف.

وقال اليويفا، امس، إنه سيتم إيقاف ميلان عن المشاركة في المسابقات القارية للموسمين (2022-2023 و2023-2024) “إذا لم يصل لنقطة التعادل في حساباته المالية بحلول 30 يونيو 2021″، ليتماشى مع لوائح اللعب المالي النظيف.

كما فرض الاتحاد الأوروبي الحظر على الروسونيري من تسجيل أكثر من 21 لاعبا في البطولات الأوروبية، خلال الموسمين القادمين.

ووفقا للوائح اليويفا، فإن أي ناد ينفق أكثر من إيراداته يواجه عقوبات محتملة، ومن بينها، في حالات معينة، الإيقاف عن المشاركة في المسابقات القارية.

وجاء ذلك غداة تلقي الفريق الإيطالي العريق ضربة موجعة بخروجه من دور المجموعات للدوري الأوروبي “يوروبا ليغ”، على يد مضيفه أولمبياكوس اليوناني، إثر هزيمته أمامه (1-3)، في المباراة التي جرت بينهما أمس الخميس، ضمن الجولة السادسة الأخيرة للدور الأول.

وودع ميلان “الروسونيري” البطولة، بعد أن تراجع إلى المركز الثالث، على سلم ترتيب المجموعة السادسة، برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف خلف الفريق اليوناني.

المصدر: وكالات