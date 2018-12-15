توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين روسيا وسوريا

توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية بين روسيا وسوريا

دمشق – وقعت روسيا وسوريا في ختام اجتماع اللجنة الحكومية المشتركة للبلدين في دمشق عددا من الاتفاقيات التجارية، لا سيما في مجال التنقيب على المواد الهيدروكربونية واستخراجها.

وذكرت سكرتارية الجانب الروسي في اللجنة المشتركة أنه بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية، تم توقيع خارطة الطريق للتعاون في مجال الصناعة بين وزارة الصناعة والتجارة الروسية وبين وزارة الصناعة السورية.

كما تم توقيع اتفاقية بين جامعة “ستانكين” التقنية الروسية وجامعة البعث السورية حول إعداد الكوادر.

وعقد الاجتماع برئاسة نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف ونائب رئيس مجلس الوزراء السوري، وزير الخارجية وليد المعلم.

وأكد بوريسوف أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تهدف إلى إعادة إعمار الاقتصاد السوري، مشيرا إلى أن سوريا تكبدت خسائر هائلة خلال الحرب على الإرهاب.

وضم الوفد الروسي إلى دمشق برئاسة يوري بوريسوف كلا من السفير الروسي لدى دمشق ألكسندر يفيموف والمبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول إفريقيا، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف ونواب وزراء الصناعة والتجارة والطاقة والصحة.

المصدر: تاس