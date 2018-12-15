تونس.. مجموعة مسلحة تسطو على بنك وتقتل مدنيا غرب البلاد

تونس – أعلنت السلطات التونسية أن مجموعة وصفتها بـ”الإرهابية” قامت مساء يوم الجمعة بالسطو على فرع بنكي، وقتلت مدنيا في مدينة سبيبة بمحافظة القصرين غرب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية سفيان زعق في تصريحات نقلتها مساء اليوم وسائل إعلام تونسية، إن 5 عناصر مُسلحة قامت بالسطو على مبلغ مالي قدر بأكثر من 300 ألف دينار (110 آلاف دولار) من فرع بنكي بمدينة سبيبة ثم لاذوا بالفرار بسيارة رباعية الدفع.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي سفيان السليطي، إن مجموعة مُسلحة تتألف من 12 شخصا، قامت مساء الجمعة باحتجاز عائلة أحد أفراد الجمارك في مدينة سبيبة، ثم سطت على فرع بنكي.

وأشار إلى أنهم قاموا بترويع موظفي الفرع البنكي وهشموا كاميرات المراقبة واستولوا على مبلغ قدره 320 ألف دينار من العملات التونسية والأجنبية.

وأضاف أن عددا من أفراد هذه المجموعة عمدوا إلى إطلاق النار على مواطن مدني يدعى خالد الغزلاني أمام منزله.

وبين أن المسلحين استخدموا أسلحة كلاشنيكوف في هذا الهجوم الذي أسفر عن مقتل الغزلاني، لافتا إلى أن النيابة العامة فتحت تحقيقا في هذه الجريمة الإرهابية.

يُشار إلى أن خالد الغزلاني هو شقيق عنصر بالجيش التونسي قتل يوم 5 نوفمبر 2016 برصاص مسلحين اقتحموا منزل عائلته بمدينة سبيبة.