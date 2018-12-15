داخلية الوفاق تشيع جثمان العميد السموعي إلى مثواه الأخير

ليبيا – أكد وزارة الداخلية بحكومة الوفاق على أنه أقيم اليوم السبت في ” ميدان الشهداء” جنازة على مدير أمن طرابلس السابق العميد صلاح الدين رمضان السموعي.

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داخلية الوفاق ترحمت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها على الفقيد وإستذكرت ما قدمه العميد السموعي لوطنه فقد كان جندياً وفياً لبلده ما توانى يوماً بأن يقدم أقصى ما لديه لرفعة وليستقر الأمن والأمان في ربوع العاصمة بالكامل.

وأضافت :” في النهاية لايسعنا إلا أن ندعو لهذا الرجل بالرحمة والمغفرة وان يسكنه الله فسيح جنانه ، وأن يلهم أهله وذويه وزملائه جميل الصبر والسلوان…… وستبقى يا صلاح في قلوبنا دوما مثالا ومنارة للأجيال القادمة”.