شركة الأشغال العامة تكشف عن سبب تأخر تنفيذ مشاريع رصف الطرق في طرابلس

ليبيا – أكد عضو مجلس إدارة شركة الاشغال العامة محمد أبو فايد أستمرار الشركة في العمل خلال السنوات الماضية على إنهاء مشاريع متعاقد عليها في السابق بعد توفير مادة ” البوتومين” المتعلقة برصف الطرق والتي تسبب نقصها في تأخر الإنجاز.

أبو فايد أوضح في تصريح لقناة ليبيا بانوراما تابعته المرصد بأن شركة الأشغال العامة قد أنجزت عدة مشاريع تتعلق بصرف الطرق ومد خطوط مياه الشرب وخطوط مياه الصرف الصحي، في بلديات جنزور وسوق الجمعة وطرابلس الكبرى وعين زارة وحي الأندلس .

وقال بأن الشركة وبعد فشل برنامج دمجها وعدة شركات خلال النظام السابق تم فصلها مجدداً ولم يتم تسوية ما يتعلق بآلياتها ، مضيفاً بأنهم يحتفظون بكل ما يتعلق بالموضوع ولا إشكالية بينهم وبين شركة الخدمات العامة في هذا الخصوص.

وكشف عن توقيعهم عقود جديدة ومتكاملة تتعلق برصف الطرق مع بعض البلديات وصلت نسب الإنجاز في بعضها 70% ، مبيناً بأن بعض البلديات يتم العمل فيها من خلال عدة عقود تنقسم إلى مناطق يتم الإنجاز فيها وفق مراحل وبنود.

وفيما يتعلق بشبكة الصرف الصحي أكد بوفايد بأن مشاريع الصرف الصحي تعود إلى شركة المياه والصرف الصحي ، مبيناً بأنه إذ طلب منهم التدخل والعمل معهم فإنهم على استعداد للعمل معهم بشكل مشترك كما حصل في السابق.

وأوضح أبوفائد بأن شركة الأشغال العامة لديها فروع في كل مدينة تتولى العمل داخلها وبأنهم في الغالب يقومون بأعمال مساندة كشركة اشغال طرابلس إذا ما طلب منهم ذلك وتم الاتفاق عليه .

وعن تأخر إنجاز تعاقدهم مع الرئاسي بخصوص تقاطع طرق تاجوراء على الساحلي المعروف بـ”البيفي” أكد بأن السبب الرئيسي هو نقص مادة البوتومين التي يعتمد عليها في الرصف وبأنهم راسلوا شركة البريقة التي توفرها ولا يوجد اجابة حتى الآن وبأنها متوفرة في السوق السوداء بأسعار عالية لا تغطي تكلفة المشروع.