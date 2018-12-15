عباس يهاتف هنية معزيا بوفاة شقيقه

فلسطين – هاتف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، امس، رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”، إسماعيل هنية، معزيا بوفاة شقيقه، خالد هنية.

وأوضحت وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية أن عباس أعرب عن “خالص تعازيه، سائلا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته”.

وهذا الاتصال هو الأول بين عباس وهنية، منذ عام تقريبا، حيث تسود خلافات شديدة بين حركتي “فتح” و”حماس” على خلفية فشل اتفاق المصالحة الأخيرة الموقع بينهما في القاهرة يوم 12 أكتوبر 2017 لإنهاء الانقسام الفلسطيني.

وجرى آخر اتصال بين عباس وهنية في 3 ديسمبر 2017 عندما تباحث الجانبان سبل دعم المدينة المقدسة، وكيفية مواجهة “التحديات الناجمة عن النوايا الأمريكية تجاه الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

المصدر: وفا + وسائل إعلام فلسطينية