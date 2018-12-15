عمليات سرت الكبرى تسير دوريات إستطلاعية جنوب الهلال النفطي

ليبيا – قامت غرفة عمليات سرت الكبرى التابعة للقيادة العامة اليوم السبت بتسيير دوريات استطلاعية جنوب الهلال النفطي.

غرفة عمليات سرت أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن دورياتها شملت مناطق جنوب النوفلية وونواحيها حتى منطقة المزوغيات وقامت بالتفتيش على مخازن الذخائر المدفونة من قبل العناصر الارهابية وتفجيرها في أماكنها ، مبينةً بأنها مشطت كل الاماكن المحيطة بالمنطقة من أودية وشعاب .

وأكدت الغرفة على أن هذه التحركات تأتي اتباعاً لتعليمات مشددة من القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر برصد كل تحرك مشبوه لاي مجموعات ارهابية تحاول الاقتراب من مناطق الهلال النفطي ومطاردتها والنيل منها والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه تدمير وتخريب قوت الليبين .