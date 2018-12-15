عودة قاذفتي “تو-160” الاستراتيجيتين من فنزويلا إلى روسيا

عودة قاذفتي “تو-160” الاستراتيجيتين من فنزويلا إلى روسيا

موسكو – أفادت وزارة الدفاع الروسية بعودة قاذفتي “تو-160” الاستراتيجيتين إلى روسيا بعد قيامهما بزيارة رسمية إلى فنزويلا.

وأوضحت دائرة الإعلام التابعة للوزارة أن تحليق القاذفتين جرى فوق المحيط الأطلسي والبحر الكاريبي وبحري بارنتس والنرويج. وبلغ مدى تحليقهما 12 ألف كيلومتر.

وشدد الوزارة أن التحليق جرى وفق القواعد الدولية لاستخدام وسائل النقل الجوية.

وكانت قاذفتا “تو-160” وطائرة نقل ثقيلة من طراز “أن-124” وطائرة “إيل-62” تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية قد وصلتا إلى فنزويلا يوم الاثنين الماضي، وقامت القاذفتان، يوم الأربعاء، بتحليق استغرق 10 ساعات فوق البحر الكاريبي.

من جهتها أعلنت الولايات المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية أن تحليق القاذفتين الإستراتيجيتين الروسيتين في أجواء دول أمريكا الجنوبية قد يعتبر انتهاكا للقواعد الرئيسية للقانون الدولي.

المصدر: نوفوستي