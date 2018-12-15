غوتيريش منزعج من تأسيس كوسوفو جيشا قتاليا.. ومجلس الأمن يبحث الأمر

جنيف – عبّر أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن انزعاجه من إعلان كوسوفو تأسيس جيش لها، في وقت يستعد فيه مجلس الأمن الدولي لبحث هذه الخطوة التي ترفضها غالبية الدول والمنظمات.

وقال المكتب الصحفي للمنظمة الأممية في بيان، إن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش يشعر بالانزعاج من الإعلان عن تبني برلمان جمهورية كوسوفو، المعلنة من جانب واحد، ثلاثة قوانين تهدف الى تشكيل جيش قتالي.

وقال المكتب الصحفي لغوتيريش “يؤكد الأمين العام على أن قرار مجلس الأمن 1244 (1999) يوفر الأساس القانوني الوحيد لوجود آلية أمنية دولية في كوسوفو تكون مسؤولة عن ضمان بيئة آمنة في كوسوفو”.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة إلى أن “أي قيود من قبل قوات كوسوفو على أداء القوة الدولية واجباتها الأمنية ستكون غير متوافقة مع هذا القرار”.

وبالإضافة إلى ذلك، دعا غوتيريش جميع الأطراف المعنية إلى “التحلي بضبط النفس والامتناع عن الأعمال التي يمكن أن تؤدي إلى زيادة التوتر وزيادة تردي الحوار القائم بين بلغراد وبريشتينا بمساعدة الاتحاد الأوروبي”.

وافق نواب برلمان هذه الجمهورية غير الممثلة في الأمم المتحدة، يوم الجمعة، على حزمة من مشاريع القوانين حول تحويل قوات أمن كوسوفو المسلحة تسليحا خفيفا (KSF) إلى جيش قتالي كامل. ومن المخطط أن تتألف القوات المسلحة لبريشتينا (عاصمة كوسوفو) من خمسة آلاف من الأفراد العسكريين المتفرغين، وثلاثة آلاف من جنود الاحتياط.

ودانت الحكومة الصربية مبادرة بريشتينا العسكرية، وقال وزير خارجيتها، إيفيتشا داتشيتش، إن بلغراد ستطالب بعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي.

ويجتمع مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين لمناقشة قضية إنشاء جيش في كوسوفو.

وقالت الحكومة الصربية إنه “لهذا الغرض يخطط الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش للوصول إلى نيويورك”.

وأوضح ممثل البعثة الروسية الدائمة في الأمم المتحدة أن “مجموعة الدول الغربية لم تعارض الحاجة إلى مثل هذا الاجتماع، ولكنها عرضت عقده في صيغة مغلقة”.

المصدر: نوفوستي