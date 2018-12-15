فنربهتشه يتلقى الهزيمة الثانية في "يوروبا ليغ"

تركيا – تلقى فريق فنربهتشه التركي، هزيمته الثانية في مجموعات بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم (يوروبا ليغ).

وخسر فنربهتشه من مضيفه سبارتاك ترنافا السلوفاكي بهدف نظيف في الجولة السادسة والأخيرة للمجموعة الرابعة.

وجاء هدف الفوز والمباراة الوحيد عبر النمساوي كوبيلاي يلماز في الدقيقة 41.

وفي مباراة ثانية ضمن المجموعة ذاتها، تعادل دينامو زغرب الكرواتي مع ضيفه أندرلخت البلجيكي سلبيًا.

بذلك، يتصدر دينامو زغرب الترتيب برصيد 14 نقطة بفارق ست نقاط عن فنربهتشه، وجاء سبارتاك ترنافا ثالثًا برصيد 7 نقاط، وأخيرًا أندرلخت برصيد 3 نقاط.