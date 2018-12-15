"فيتش" تؤكد تصنيفها الائتماني لتركيا عند "BB"

تركيا – أكّدت وكالة “فيتش” الدولية تصنيفها الائتماني للاقتصاد التركي عند مستوى “BB”.

وقالت الوكالة في بيان، امس، إن التصنيف الائتماني لتركيا حافظ على مستوى “BB” مع نظرة مستقبلية “سلبية”.

وأشار البيان إلى أن الاقتصاد التركي يحاول تعويض الخسائر التي شهدتها قيمة الليرة خلال الفترة الماضية.

وأوضح أن تباطؤ النمو الاقتصادي في تركيا سيصعب الانضباط المالي المحمي منذ فترة طويلة.

ولفت إلى أن معدل التضخم في تركيا عال مقارنة بالدول الأخرى التي تتمتع بتصنيف ائتماني عند المستوى “BB”، بينما المؤشرات الهيكلية أقوى مقارنة بنفس الدول.

وكانت “فيتش” قد خفضت التصنيف الائتماني لتركيا في 13 تموز/ يوليو الماضي من “BB+” إلى “BB” وحددت النظرة المستقبلية بـ”السلبية”.