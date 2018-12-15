كتيبة سبل السلام تضبط 5 شاحنات لتهريب الوقود كانت في طريقها إلى تشاد

ليبيا – قامت كتيبة سبل السلام التابعة للقيادة العامة للجيش الليبي بضبط خمس شاحنات مليئة بالوقود المعد للتهريب لدولة تشاد ، حيث تمت مصادرتها والقبض على سائقيها حاملي الجنسية التشادية والسودانية .

كتيبة سبل السلام أوضحت بحسب مكتبها الاعلامي بأن هذه العملية جائت خلال مهمة لوحداتها لإستطلاع مساحات شاسعة في الجنوب الغربي لمدينة الكفرة لمطاردة فلول المجموعات الإرهابية وعصابات المعارضة التشادية التي تتواجد في المنطقة وتمتهن الخطف والحرابة وتهريب البشر والسلع التموينية والوقود.

يشار إلى أن آمر المنطقة العسكرية الكفرة العميد بلقاسم الابعج قد أصدر أوامره لوحداته المدة الماضية لمصادرة كافة الاليات التي تستخدم في تهريب الوقود والسلع وضمها لآليات المنطقة العسكرية .