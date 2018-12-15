كرموس: قانون الاستفتاء لم ينتج عن توافق سياسي

ليبيا – شدد عضو مجلس الدولة عادل كرموس إن الكلمة الآن أصبحت للشعب الليبي فيما يتعلق بكافة الإجراءات التي تترتب حول الاستفتاء على الدستور.

كرموس قال في تصريحات خاصة إلى وكالة “سبوتنيك” الروسية إن قانون الاستفتاء لم ينتج عن توافق سياسي خاصة أن مجلس الدولة رفض القانون بشكله الحالي وأبدى ملاحظاته بشأن المواد المختلف عليها حيث أن القانون لم يحدد الجهة التي يعاد إليها الدستور حال رفضه وهي أزمة كبرى ستضع الجميع في مأزق حال عدم التصويت بنعم كما أن البرلمان غير معترف بالاتفاق السياسي وهو ما يضع الكثير من العراقيل أمام عملية الاستفتاء حال رفضه.

ويرى أن الخلافات القائمة يمكن أن تنتهي جميعها حال التصويت على الدستور بنعم خاصة أنه في تلك الحالة سيبطل التصويت كافة الطعون المقدمة أو عمليات الرفض لأن الكلمة ستكون للشعب والشعب بإمكانه وضع الحد الفاصل للمرحلة الراهنة والانتقال إلى مرحلة جديدة.

ولفت إلى أن بعض العوائق تقف أمام عملية تنظيم الاستفتاء خاصة المبلغ الذي طلبته المفوضية العليا للانتخابات وكذلك النواحي الأمنية التي تحتاج إلى تنسيق كبير بين الجهات كافة.