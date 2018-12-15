لاعبون يقررون الرحيل بشكل جماعي ويضعون فريقهم في مأزق

اسبانيا – قرر لاعبون في فريق ريوس، المنتمي لدوري الدرجة الثانية الإسباني لكرة القدم، الرحيل عن ناديهم المتعثر ماديا بعد مواجهة قرطبة اليوم، ليصبح النادي مهددا بالاستبعاد من المسابقة.

وذكرت تقارير محلية أن النادي، الذي يقع على بعد حوالي 100 كيلومتر جنوب غرب برشلونة، لم يدفع رواتب اللاعبين على مدار ثلاثة أشهر ويعاني من ديون تبلغ قيمتها خمسة ملايين يورو.

وقال داني أولمو قائد فريق ريوس في بيان للاعبين “لقد قررنا الحصول على حقوقنا (بالرحيل) لأننا نعتقد أن الموقف بالفعل غير قابل للاستدامة”.

ويحق للاعبين الرحيل إلى أندية أخرى في حال عدم الحصول على رواتبهم بحلول يوم الاثنين المقبل.

وإذا لم يملك فريق ريوس، الذي يضم 16 محترفا، في نهاية الأمر 12 لاعبا في تشكيلته فإنه سيتم استبعاده من المسابقة، وسيحصل اللاعبون على مستحقات الموسم الجاري عن طريق رابطة الدوري الإسباني، وذلك بعد إبرام اتفاق سابق مع اتحاد اللاعبين.

ويحتل ريوس، الذي تأسس في العام 1909، المركز الـ20 في دوري الدرجة الثانية الإسباني المكون من 22 فريقا.

المصدر: رويترز