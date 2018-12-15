لجنة تنظيم العلاج في مصر تطالب بإعفاء المرضى الليبيين من التأشيرة

ليبيا – أوضح رئيس اللجنة المكلفة من وزارة الصحة لتنظيم علاج المرضى الليبيين بمصر أيمن الصيد أنهم خلال زيارة رسمية لمصر تواصلوا فيها مع القائم بأعمال السفارة الليبية في القاهرة فوزي تنتوش مطالبين السلطات المصرية بإعفاء أو تسهيل تأشيرات المرضى الليبيين والسماح للطائرات الليبية بالنزول في مطار القاهرة.

الصيد أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع للوزارة إلى أن اللجنة استطاعت خلال أسبوع من عملها بالقاهرة توحيد الجهود بين كافة الجهات التي تمثل الدولة لضمان توفير أكبر خدمة علاجية للمواطن.

وبيّن أن أهم المحاور التي نوقشت خلال اجتماعهم مع الملحق الاجتماعي وضع آلية للنازحين لمصر لعلاجهم على نفقة الدولة، لافتاً إلى أن اللجنة بحثت مع الملحق الصحي في الإسكندرية سبل تفعيل الملحقية الصحية وضرورة التعاون بين الملحقتيين بالقاهرة والإسكندرية من أجل ضمان اعتماد آلية علاج المرضى.

وتابع قائلاً: “زارت اللجنة عدة مستشفيات ومراكز صحية لاعتماد أفضلها، وضمان توافر كافة الاشتراطات الصحية وجودة الخدمة”، منوهاً إلى وجود لجان في المستشفيات العامة بكل المدن الليبية رغم وجود الإدارة الرئيسية للشؤون العلاجية المعنية بالملحقيات الصحية بالخارج بمدينة طرابلس.

واوضح أنه بإمكان المريض التواصل معها وتسليم التقارير الطبية التي ستتم إحالتها للإدارة فوراً للنظر بها وفي حال وجود شكوى من أي مريض عليه التوجه لإدارة الشؤون العلاجية بوزارة الصحة.