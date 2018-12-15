لكل من ترغب بالتخلص من دهون الادراف.. اليك الطريقة

أنجلترا – من يظن ان دهون الارداف صعبة ولا يمكن محاربتها مخطئ، حيث هناك بعض الطرق التي يمكن تطبيقها بعناية والاستفادة من النتائج ورؤيتها بعد 10 ايام.

ويمكن التخلص من الدهون المتراكمة حول منطقة الأرداف عن طريق إتباع بعض النصائح الغذائية، المتمثلة بالاكثار من كمية بعض الفواكه مثل التوت، والغريب فروت والبرتقال وايضا

الخضروات لا سيما السبانخ والخرشوف والفاصوليا الخضراء.

ومن الضروري ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على شد عضلات الأرداف، وحرق الدهون المتراكمة، لا سيما الدرج والقفز على الحبال.

كذلك يجب الامتناع عن بعض الأطعمة التي تتسبّب بتجمّع الدهون في منطقة الأرداف ومنها الخبز، وكل مشتقات الطحين، والبطاطس المقليّة، والأجبان الصفراء والمعكرونة.