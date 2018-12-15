مصرف التجارة والتمنية يعلن مساهمته بنسبة 40% في شركة طيران ليبية جديدة

ليبيا – أعلن مصرف التجارة والتنمية عن مشاركته كأكبر المساهمين بنسبة 40% في شركة طيران “برنيق” والتي يقدر رأس مالها بحوالي 200 مليون دينار.

مصرف التجارة والتنمية أشار بحسب المكتب الإعلامي التابع له إلى أن تلك المساهمة تأتي استكمالاً لسلسلة الشركات الخدمية التي أسسها المصرف وشارك في رأس مالها بنسب متفاوتة، منوهاً أنها سترفع من مستوى الخدمات لدى المواطن الليبي وتدعم القطاع الخاص في ليبيا وتوفر فرص عمل للشباب.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وأكد على أن شركة الطيران والتي تتخذ من مدينة بنغازي مقراً لإدارتها ستنطلق قريباً، لافتاً إلى أنها ستتميز بخدمات الحجز الإلكتروني غير القابلة للتلاعب عن طرق الهواتف الذكية أو عبر موقعها الرسمي.

وأشار المصرف إلى أن الشركة سيكون لها صالة ركاب خاصة ومستقلة بمطار بنينا الدولي كخطوة إولى.