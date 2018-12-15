معتوق يكشف عن أسباب توقف مشروع مطار طرابلس العالمي

ليبيا – عقد جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات أمس الجمعة اجتماعاً ترأسه وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق وحضره أعضاء لجنة المواصلات بمجلس النواب وكذلك رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ورئيس وأعضاء لجنة الإشراف على مشروع تنفيذ محطة الركاب الجديدة بمطار طرابلس الدولي وفقاً للعقد المبرم مع شركة إينياس الايطالية.

رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات قدم بحسب المكتب الإعلامي التابع للجهاز عرضاً مرئياً شرح من خلاله الإجراءات المتعلقة بتنفيذ المشروع منذ تاريخ المصادقة على العقد من الجهات ذات العلاقة ومن ثم الحصول على جزء من المخصصات المالية للمشروع إلى يوم بدء الإعلان رسمياً عن بدء العمل بالمشروع في 2018/7/12 وأخيراً تعليق العمل وإخلاء الموقع من العمالة التابعة لمقاول الباطن في 2018/8/26.

وقد تطرق الاجتماع والعرض للعراقيل والصعوبات التي واجهت تنفيذ هذا العقد وكذلك أسباب توقف الأنشطة بالمشروع وذلك نتيجة للأحداث الماضية التي شهدتها المنطقة وفقدان معدات وتجهيزات خاصة بالشركة والشركة المتعاقد معها من الباطن مما تسبب في توقف العمل منذ ذلك الحين حتى اليوم.

وصرح وزير المواصلات أنه في إنتظار إستكمال الترتيبات الأمنية الجاري اتخاذها من قبل وزارة الداخلية ولجنة الترتيبات الأمنية بخصوص تأمين الموقع حتى يتم الإذن للمقاول بالعودة للعمل لإنجاز المشروع.

كما وعد النواب بالمساعدة والمساهمة في تسهيل مهمة وزارة المواصلات وجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات ولجنة المشروع للقيام بدورهم على الوجه المطلوب والمعهود وأيضا التواصل مع كافة الأطراف ذات العلاقة.