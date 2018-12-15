مها أحمد تحتفل برومنسية بعيد ميلاد زوجها مجدي كامل؟

مصر – نشرت الفنانة مها أحمد على حسابها الخاص في “إنستغرام” مقطع فيديو وذلك للاحتفال بيوم ميلاد زوجها الفنان مجدي كامل.

مها أحمد صنعت الفيديو خصيصاً لزوجها فبدأته بعبارة: “بحبك.. كل سنة وأنت طيب يا حبيبي كل سنة وأنت معايا يا أجمل حاجة حصلتلي في حياتي”، مع عرض مجموعة متتابعة من الصور لهما معاً ولمجدي منفرداً، وذلك على أنغام أغنية سمعني نبضك للمطربة سلمى رشيد.

وعلقت على الفيديو بقولها: “كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس يا أعز العزاز يا أجمل حاجة حصلتلى في حياتي يا غالي يا أبو الغاليين عقبال سنييييييين كتييييييييرة قوي بصحة وسعادة وتحقق كل اللي بتحلم بيه”، لتحصد آلاف التعليقات التي تمنت لهما دوام السعادة.

يُذكر أن مجدي كامل يستمر حالياً في تصوير دوره في الجزء الثاني من مسلسل “البيت الكبير”، حيث حل بديلاً للفنان منذر رياحنة بعد اعتذاره عن عدم استكمال المسلسل، ومن المنتظر أن يعرض قبل دخول شهر رمضان.