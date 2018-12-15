ميريام فارس تتحدث لأول مرة عن معاناتها مع المرض

لبنان – شاركت الفنانة اللبنانية ميريام فارس جمهورها بصورة حديثة لها من كليبها الذي اطلقته مؤخرا، ويحمل اسم “قومي”، وذلك بعد فترة غياب طويلة بسبب إصابتها بأزمة صحية شديدة مؤخرا.

الفنانة اللبنانية ظهرت في الصورة بلوك غريب، حيث أطلت بشعر أصفر منفوش بشكل جنوني، مع مكياج قوي، وغكسسوارات كبيرة.

ميريام أرفقت الصورة بتعليق مؤثر، تحدثت خلاله عن معاناتها مع المرض خلال الفترة الماضية، حيث قالت: “الفترة الأخيرة كانت مرحلة صعبة جداً في حياتي. خفت، بكيت، وإنهرت. لكن حبكم ومشاعركم أحاطت بي، أمدتني بكل الإيجابية الموجودة في العالم، وعدت ووقفت مجدداً وأقول لكم: تمتعوا بحياتكم. كل لحظة هي نعمة”.

الفنانة اللبنانية أضافت: “آمنت في أسوأ الأوقات، بأن كل ما يحصل معنا هو بمشيئة الله ولمصلحتنا وهو سوف يساعدنا على اجتيازها. ولقد عدت وأنا سعيدة بأن أقدم لكم عملي الأخير (قومي) الذي صُنع بالكثير من العاطفة والحب”.

وأغنية “قومي” باللهجة الخليجية، وقامت ميريام بتصويرها مؤخرا على طريقة الفيديو كليب تحت إدارة المخرج شريف ترحيني، وهي من كلمات وألحان يوسف العماني.

وكانت ميريام فارس قد كشفت منذ فترة أنها تمر بحالة صحية دقيقة، لكنها لا تعاني من مرض السرطان كما تردد، فيما كشفت عدد من المصادر أنها تعاني من التهاب في الحنجرة والأحبال الصوتية.