“واتساب” تُعطل اختصار الملصقات على متجر “آب ستور”

الولايات المتحدة – أعلن تطبيق “واتساب”، مؤخرًا، عن دعم حزم المُلصقات على كلٍ من نظامي التشغيل “أندرويد” و”آي أو إس”، واستعان في تحميل الملصقات بتطبيقات الطرف الثالث من متجري “جوجل بلاي” و”آب ستور”.

ووضع “واتساب” اختصارًا في التطبيق يوجّه المستخدم مباشرة إلى المتجر، من أجل الإطلاع على هذا النوع من التطبيقات وتحميلها، ولكن مع التحديث الأخير للتطبيق على نظام “آي أو إس”، قامت الشركة بتعطيل هذا الاختصار بشكل كامل.

ووفق ما ذكر موقع عالم التقنية، لم يتحدث “واتساب” حول هذه المشكلة، وقد يكون السبب في تعطيل الاختصار هو اعتماد الشركة على هذه الطريقة التي بدورها ستملأ “متجر آب ستور” بتطبيقات الملصقات.