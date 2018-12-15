واشنطن تطالب بكين بالإفراج عن كنديين اثنين محتجزين لديها

واشنطن – اكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه ينبغي على الصين الإفراج عن مواطنين كنديين احتجزا هذا الأسبوع، بعد أن احتجزت السلطات الكندية مسؤولة تنفيذية كبيرة بشركة هواوي الصينية.

وأضاف بومبيو للصحفيين عقب محادثات في واشنطن مع نظيرته الكندية، كريستيا فريلاند، أمس الجمعة: “الاحتجاز غير القانوني للمواطنين الكنديين غير مقبول. ينبغي إعادتهما (إلى بلدهما).. ندعو كل دول العالم إلى معاملة مواطني (الدول الأخرى) بالشكل الملائم”.

وتصريحات بومبيو هذه هي أول تعليق لمسؤول أمريكي كبير على مسألة احتجاز بكين المواطنين الكنديين، التي وصفها رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بأنها قد تؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري المتنامي بين الولايات المتحدة والصين.

واحتجزت الصين رجل الأعمال الكندي، مايكل سبافور، والمستشار بمجموعة الأزمات الدولية، الدبلوماسي السابق، مايكل كوفريج، بعدما ألقت الشرطة الكندية القبض على، منغ وان تشو، المديرة المالية لشركة “هواوي” الصينية للتكنولوجيا في الأول من ديسمبر الجاري، وذلك بناء على طلب من الجانب الأمريكي بتسليمها إليه بحجة خرقها القانون الأمريكي الخاص بالعقوبات على إيران.

المصدر: رويترز