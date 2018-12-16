ألكانتارا يعترف بتراخي بايرن ميونخ

ألمانيا – اعترف تياجو ألكانتارا، لاعب وسط بايرن ميونخ، بتراخي فريقه في بعض المباريات، ما أدى لتراجع النتائج في الدوري الألماني.

وشارك ألكانتارا في فوز البايرن على هانوفر (4-0)، أمس السبت، في الجولة الـ15 من البوندسليجا.

وقال الدولي الإسباني في مقابلة مع الموقع الرسمي للبوندسليجا: “لقد بدأنا الموسم بحدة بالغة، وكنا في حالة جيدة، قبل أن نتراخى، لكن الأمر يعتمد دائما علينا”.

وأضاف: “إذا أظهرنا الأداء الذي قدمناه أمام هانوفر، لا يمكن لأحد إيقافنا”.

ورفع الفريق البافاري رصيده إلى 30 نقطة، محتلاً المركز الثالث في جدول الترتيب، ومتأخرًا بفارق الأهداف عن بوروسيا مونشنجلادباخ، الوصيف، وبـ9 نقاط عن دورتموند المتصدر.