أمريكا "تنصح" ألمانيا بالاستماع إلى جيرانها وإلغاء خط الغاز الروسي "السيل الشمالي-2"

الولايات المتحدة – نصّب نائب الناطق باسم الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو، نفسه محاميا عن جيران ألمانيا، فدعاها باسمهم إلى “الاستماع للجيران” لإلغاء بناء خط أنابيب الغاز الروسي “السيل الشمالي-2”.

وقال المتحدث الأمريكي اليوم الأحد: “يؤكد قرار البرلمان الأوروبي الصادر في 12 ديسمبر الجاري على أهمية دور أوكرانيا في الشبكة الأوروبية لإمدادات الطاقة، ويدين بناء خط أنابيب “السيل الشمالي-2″ ” التابع للكرملين كمشروع سياسي. إننا نحث ألمانيا على الاستماع إلى مخاوف العديد من جيرانها، الذين سيعاني أمنهم بسبب خط الأنابيب هذا”.

ودعم بالادينو كل الخطوات المضادة لروسيا، قائلا: “نرحب بالقرار الجماعي للمجلس الأوروبي بتمديد العقوبات الاقتصادية ضد موسكو. ونرحب أيضا بجهود الاتحاد الأوروبي لدعم مناطق أوكرانيا المتأثرة سلبا بالاعتداءات الروسية في بحر آزوف”، على حدّ تعبيره.

يذكر أنه سبق للبرلمان الأوروبي أن اتخذ في دورته المنعقدة في ستراسبورغ، قرارا يدعو فيه إلى السعي لإلغاء مشروع خط الغاز الروسي “السيل الشمالي-2”.

وفي معرض تعليقها على هذا القرار، قالت الناطقة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن مثل هذه القرارات سياسية محضة ولا علاقة لها بالاقتصاد، وإنما هي عبارة عن مواقف وليس أكثر.

ومشروع “السيل الشمالي-2” يهدف لبناء خطّي أنابيب لنقل الغاز الروسي إلى أوروبا الغربية بطاقة تمريرية تبلغ 55 مليار متر مكعب عبر بحر البلطيق.

ومن المقرر بناء هذا المشروع بجوار خط أنابيب “السيل الشمالي”، الذي يمرعبر المناطق الإقليمية أو الاقتصادية للدول الواقعة بمحاذاة شواطئ بحر البلطيق، روسيا وفنلندا والسويد وألمانيا، وسينتهي بناؤه في عام 2019.

المصدر: نوفوستي