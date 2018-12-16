استئناف الرحلات بمطار بنينا بشكل طبيعي بعد إتمام عملية صيانة المهبط

ليبيا – قامت الشركة المكلفة من مصلحة المطارات بالحكومة المؤقتة أمس السبت بإجراء الصيانة الطارئة و اللازمة ومعالجة التصدعات في مهبط الطائرات الرئيسي بالمطار.

إدارة مطار بنينا أوضحت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها أن عمليات الصيانة تمت تحت إشراف إدارة المطار و المتمثلة في مكتب صيانة المهابط و المنشآت.

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وثمّنت جهود كل من “مديرية أمن منفذ المطار، مكتب تشغيل وصيانة المنظومات مكتب الأمن و السلامة، مكتب التوثيق و الإعلام، قسم منظومات إنارة الحقل الجوي، وحدة رسوم الهبوط، مشرف برج المراقبة الجوية بمصلحة الطيران المدني.



وأعلنت إدارة المطار عن استئناف الرحلات و عودتها بشكل طبيعي بعد إتمام عملية صيانة المهبط.