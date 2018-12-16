البعثة الأممية تدين الاعتداء على أسرة صلاح المرغني وتؤكد ضرورة تقديم الجناة للعدالة

ليبيا – أدانت بعثة الأمم المتحدة أمس السبت الاعتداء على أسرة صلاح المرغني مما أدى إلى مقتل زوجته وإصابته أمام أطفالهما.

البعثة الأممية أكدت بحسب تغريدة لها نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” على ضرورة أن تنتهي عمليات القتل خارج القانون على غرار العصابات والاخفاء القسري في طرابلس الكبرى.

وأشارت البعثة إلى ضرورة تقديم الجناة للعدالة بإعتبارها جرائم تنتهك القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين.

يشار إلى أن مصادر أمنية أفادت بأن مجموعة مسلحة مجهولة إقتحمت منزل صلاح المرغني فجر الجمعة بخلة فاطمة الزهراء جنوب طرابلس وحدث بينهم وبين المرغني إطلاق نار أدى إلى مقتل زوجته وإصابته إصابة حرجة .