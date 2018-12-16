الرئيس العراقي يتخلى عن جنسيته البريطانية

العراق – افادت رئاسة الجمهورية العراقية الأحد، إن الرئيس برهم صالح تخلى عن جنسيته البريطانية التزاماً بدستور البلاد الذي يحظر ازدواج الجنسية للمكلفين بمهام سيادية.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة لقمان الفيلي في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن “الرئيس برهم صالح تخلى بصورة قانونية عن الجنسية البريطانية التزاما منه بما جاء في الدستور”.

وأضاف أن “الإجراءات القانونية بشأن تنازله عن الجنسية البريطانية قد استكملت”.

ولفت الفيلي أن “الرئيس يتقدم بوافر الشكر والتقدير للمملكة المتحدة التي منحته الجنسية أيام معارضته للنظام السابق، وأن تنازله يأتي التزاماً منه بما جاء في الدستور”.

وتنص الفقرة الرابعة من المادة 18 من الدستور العراقي على “عدم جواز تمتع الأشخاص بجنسية أخرى مكتسبة في حال تم انتخابهم أو تكليفهم بمهام سيادية في جمهورية العراق”.

وانتخب صالح رئيساً للعراق في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي .