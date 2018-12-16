الرئيس الفلسطني يتوجه إلى الأردن لعقد اجتماع هام مع الملك عبد الثاني

فلسطين – كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيزور الأردن اليوم الأحد للقاء الملك عبد الله الثاني وبحث وقف التصعيد الإسرائيلي بالضفة الغربية.

وقال وزير الشؤون المدنية الفلسطيني إن هذه الزيارة تأتي لبحث العدوان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وإن الرئيس عباس يجري اتصالات محلية وإقليمية ودولية لوقف التصعيد الإسرائيلي.

كما أفاد بأن الرئيس الفلسطيني سيعقد اجتماعا للجنة المركزية لفتح واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عقب عودته لاتخاذ إجراءات مناسبة ضد العدوان.

وأضاف في تصريحات لتلفزيون “فلسطين” الرسمي، أن عباس أعطى تعليماته المباشرة لإعادة بناء منزل عائلة “أبو حميد” في مخيم الأمعري فورا، والذي فجرته القوات الإسرائيلية صباح السبت.

وأكد الشيخ أن القيادة تتابع بالتفصيل الاعتداءات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مشددا على أن موقفها لن يتغير حيال الجرائم الإسرائيلية.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا كبيرا منذ أيام، قتلت خلاله إسرائيل 5 فلسطينيين، واعتقلت العشرات، بعضهم من النواب في المجلس التشريعي الفلسطيني، فيما لا تزال تفرض طوقا على مدينة رام الله، في أعقاب مقتل 3 جنود إسرائيليين في عملية إطلاق نار نفذها فلسطينيان.

المصدر: وكالات