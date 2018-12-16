الزراعة العراقية .. تؤكد استمرار منع دخول تسعة محاصيل زراعية

العراق – جددت وزارة الزراعة، الاحد، تأكيدها على استمرار قرارها القاضي بمنع دخول تسعة من منتجات زراعية بينها “النبق”.

وقالت الوزارة في بيان لها إنها “مستمرة بمنع استيراد تسعة منتجات زراعية ، مشيرة الى ان “القرار يأتي لوفرة الناتج المحلي وحمايته فضلا عن تشجيع الفلاحين والمزارعين لزيادة الإنتاج”.

وأضافت الوزارة ان “المنتجات الزراعية التسعة شملت البطاطة والباذنجان واللهانة والقرنابيط والجزر والشجر والنبق والطماطم والذرة الصفراء ” .

وكانت وزارة الزراعة قد وأعلنت في، 29 تشرين الثاني عن منع استيراد 7 محاصيل زراعية بعد وفرتها محلياً، عازية القرار الى حماية المنتج الزراعي المحلي ودعماً للاقتصاد الوطني