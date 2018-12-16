السراج يؤكد على ضرورة تذليل العقبات أمام صناعة وتركيب الأطراف الصناعية لمبتوري الأطراف

ليبيا – اجتمع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج اليوم الأحد بوفد يضم ممثلين عن مبتوري الأطراف وذوي الأعاقة بمناطق “طبرق، درنة، القبة، بنغازي، الجبل الأخضر، أجدابيا، البريقة، الكفرة، طرابلس، الزاوية، غريان، زوارة، الزنتان، القلعة”.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق الصعوبات التى تعانيها شريحة ذوي الإعاقة واجراءات دعم مراكز إعادة التأهيل الخاصة بهذه الشريحة.

وأكد السراج على ضرورة توفير الإمكانيات والاجهزة اللازمة لإعادة التأهيل والعمل على بناء كوادر وطنية والإستفادة من خبرات الدول المتقدمة في هذا الشأن إضافةً إلى تذليل العقبات امام صناعة وتركيب الأطراف وعمليات التوريد المطلوبة.

هذا وحضر الإجتماع كل من وزير الدولة لشؤون الشهداء والجرحى والمفقودين مهند يونس ورئيس هيئة المفقودين عبد المولى ابوقرين ورئيس هيئة الشهداء محمود الهري ونائب رئيس هيئة المفقودين محمد الديب.

